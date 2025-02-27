Петербург закупил 16 школьных автобусов на 70 миллионов рублей

От автомобильных заводов ГАЗ, ПАЗ и КАВЗ В собственность Петербурга приобретены 16 школьных автобуса российского производства на 70 243 524 рублей от автомобильных заводов ГАЗ, ПАЗ, КАВЗ специально для перевозки детей, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета имущественных отношений.