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МОК возвращает Россию, но с кучей ограничений, «Зенит» раздавал и будет раздавать билеты, испанец Пеп Клотет возглавил «Торпедо», появилось видео конфликта Месси и Вегорста и другие новости

1. МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе, но с тонной требований и ограничений. Также МОК оставляет за собой право решать вопрос о допуске россиян к участию в Олимпиаде-2024.

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