На Кубани четыре дня идет поиск подростка: ушел из дома в поселке под Туапсе

Несовершеннолетний ушел из дома 2 мая в 15 часов ушел из дома в неизвестном направлении. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», рост парня 190 см, он среднего телосложения, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза.