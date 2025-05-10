На Украине массово блокируют счета нарушивших правила мобилизации

На Украине начали массово применять санкции к гражданам, нарушившим правила мобилизации. Как сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на Министерство юстиции страны, за неуплату штрафов нарушителям блокируют банковские счета, а в случае отсутствия средств — арестовывают имущество, включая недвижимость, автомобили и ценные вещи.
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