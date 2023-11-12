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ЦИПсО шатает русский тыл на фоне слухов об Одесской операции

ЦИПсО шатает русский тыл на фоне слухов об Одесской операции

Политнавигатор КГБ в Минске признала экстремистским и провела задержания верхушки «Союза матерей Беларуси» – змагарской организации, которая была создана с целью обеления бандеровской Украины и обвинения России в «агрессии».

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Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Мы имеем право уничтожать всех этих пиндоских холуёв, ни чего страшного, по закону присядем, в связи с этим страна очистится от них - это спраыведливо.
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5 час.
КузнецовВВ
это уже не слово а предложение из 4 слов.
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5 час.
Александр Симакин
В слове &quot;хайпить&quot; вторую букву заменить на &quot;У&quot; 😀.
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33 мин.

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