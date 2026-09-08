Квартира или вилла в Паттайе: какой вариант выбрать для идеального отдыха

Паттайя давно перестала быть просто пляжным курортом, превратившись в настоящую мекку для путешественников, которые ищут сочетание тропического отдыха и городского комфорта.
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