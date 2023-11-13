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Медсёстрам предлагают дать право на отказ от проведения аборта в ряде случаев

Медсёстрам предлагают дать право на отказ от проведения аборта в ряде случаев

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила предусмотреть право медицинского персонала на отказ от выполнения обязанностей по подготовке пациентки к искусственному прерыванию беременности по немедицинским показаниям.

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