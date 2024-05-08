Лучшие вкусы Швейцарии: что есть и пить

<p>С шахматным расположением четырех официальных языков и ярко выраженным национальным самосознанием Швейцария является уникальной смесью культур, а также, конечно же, собственной швейцарской культуры, которая проявляется и в местной кухне.
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