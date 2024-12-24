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После коррекции и на новом росте можно искать уже точки входа в шорт

После коррекции и на новом росте можно искать уже точки входа в шорт

Всех приветствую! Валютный рынок.Повторятся не хочу — я по валюте бык и следую своим идеям. В CNYRUBF цена на днях подходит сверху к 55ЕМА и растущему ОИ, подходит к тренду и RSI не противоречит покупке… Докупил снова на стратегический счет по 13,7  и снова собираюсь прикрывать докупку под горизонтальным Киджуном (14,27± ).

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