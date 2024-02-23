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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Юрист раскрыл, как семьи в РФ могут сэкономить на оплате ЖКУ

В России с 1 июля 2024 года на 9,8% подорожают тарифы ЖКУ. Однако многодетные семьи могут получить скидку от 30% на оплату газа, воды и света, сообщил гендиректор «Европейской юридической службы» Андрей Голощапов.

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