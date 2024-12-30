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"Пишут "Россия" с маленькой буквы". Немцев насмешили масштабы русофобии на Украине

"Пишут "Россия" с маленькой буквы". Немцев насмешили масштабы русофобии на Украине

Русофобия на Украине приобрела масштабы, не имеющие аналогов в истории, пишет Welt. Переработка книг российских авторов в туалетную бумагу, запрет русской музыки, написание слов "Россия" и "Путин" с маленькой буквы – лишь часть абсурдных попыток искоренить все русское, замечает автор статьи.

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Комментарии
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Eduard
Это как на Аляске,они живут на Аляске но они же американцы!
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23 час.
Eduard
Типичный пример кчему приводят под видом &quot;свободы&quot; и &quot;демократии&quot; пепевороты.Страна превращается в помойку,где всё гавно всплывает к власти!
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23 час.
Eduard
Может им раздатт пистолеты что бы убили в себе &quot;русское&quot;?
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23 час.

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