В Архангельске выявят дефекты на теплотрассах

Для эффективной проверки теплосетей на возможные утечки в носитель добавят зеленую краску.Как сообщает городская администрация, совсем скоро архангельские городские тепловые сети начнут профилактические мероприятия по запуску красителя в теплоноситель с целью определения утечек на оборудовании потребителей и выявления дефектов на теплотрассах.