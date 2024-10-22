Собянин рассказал об итогах благоустройства в центре Москвы

Специалисты привели в порядок объекты в центре Москвы. В их числе парк «Усадьба Трубецких в Хамовниках», выставочное пространство возле информационного агентства ТАСС, территории Всероссийского музея декоративного искусства на Делегатской улице и школы при Алексеевском монастыре.