Российские спецслужбы предотвратили серию терактов в Татарстане

В Татарстане предотвратили серию терактов на железнодорожных путях и на территории военного училища, которую готовил член организации "Легион "Свобода России", сообщили в республиканском управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии