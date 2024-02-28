В прокуратуре Севастополя обсудили меры по ликвидации ноябрьского шторма

В прокуратуре города Севастополя под председательством первого заместителя прокурора города Дмитрия Теллина состоялось межведомственное заседание, в ходе которого обсуждались результаты прокурорских проверок исполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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