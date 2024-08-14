«Ржевский коридор»: петербуржцы решают,  как увековечить память о героях блокадного Ленинграда

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга начался активный диалог между местными жителями и властями по поводу создания мемориального парка «Ржевский коридор» — важного символа героической обороны Ленинграда.
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