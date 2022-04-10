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Энтони Дэвис: «В этом сезоне у нас стартовых пятерок было больше, чем побед»

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что постоянные изменения стартовой пятерки – это одна из причин провального выступления команды в нынешнем сезоне.

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