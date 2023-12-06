Премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» состоится 9 декабря

9 декабря в 19:00 в Театре РОСТА в Царицыно под руководством заслуженной артистки России Нонны Гришаевой (Прохладная улица, 28, метро «Царицыно») состоится вторая большая премьера сезона — спектакль «Сон в летнюю ночь» (16+) по комедии Уильяма Шекспира в постановке Ирины Пахомовой.