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Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о нападении на мужчину с ребенком в Москве

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о нападении на мужчину с ребенком в Москве

РИАМО - 5 ноя. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении группы мужчин на отца с ребенком в новой Москве.

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