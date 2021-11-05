Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о нападении на мужчину с ребенком в Москве

РИАМО - 5 ноя. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении группы мужчин на отца с ребенком в новой Москве.