«Вирус зомби» оленей: новая угроза для людей? Ирина ВальковаНедавнее заявление эпидемиолога Майкла Остерхолма из Университета Миннесоты вновь привлекло внимание к хронической изнуряющей болезни (CWD — chronic wasting disease), известной также как «вирус зомби» оленей.
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