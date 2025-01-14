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«Вирус зомби» оленей: новая угроза для людей?

«Вирус зомби» оленей: новая угроза для людей?

«Вирус зомби» оленей: новая угроза для людей? Ирина ВальковаНедавнее заявление эпидемиолога Майкла Остерхолма из Университета Миннесоты вновь привлекло внимание к хронической изнуряющей болезни (CWD — chronic wasting disease), известной также как «вирус зомби» оленей.

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