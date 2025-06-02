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Во Франции сделали вывод о Зеленском после атаки на российские аэродромы

Во Франции сделали вывод о Зеленском после атаки на российские аэродромы

Атаки Киева на российские аэродромы говорят о том, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится к окончанию конфликта.

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