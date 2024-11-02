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Царьград

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Первый снег в Кинешме: коммунальщики косили траву

Первый снег в Кинешме: коммунальщики косили траву

Анекдотическую ситуацию объясняют поданной в сентябре заявкой жителя.Работа есть работа, решили сотрудники одной из управляющих организаций в Кинешме - и вышли на покос травы по первому снегу.

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