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Россиянам объяснили причину «немых» звонков мошенников

Россиянам объяснили причину «немых» звонков мошенников

Член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук рассказал, что мошенники предпочитают получать доступ к банковским счетам россиян, позвонив по телефону от имени сотрудника банка, чем с помощью хакерской атаки.

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