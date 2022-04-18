Россиянам объяснили причину «немых» звонков мошенников

Член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук рассказал, что мошенники предпочитают получать доступ к банковским счетам россиян, позвонив по телефону от имени сотрудника банка, чем с помощью хакерской атаки.
Член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук рассказал, что мошенники предпочитают получать доступ к банковским счетам россиян, позвонив по телефону от имени сотрудника банка, чем с помощью хакерской атаки.
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