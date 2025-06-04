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Romashka

1 подписчик

Как правильно ухаживать за акриловой ванной

Как правильно ухаживать за акриловой ванной

Акриловые ванны прочно закрепились в сегменте современной сантехники. Их популярность объясняется рядом весомых преимуществ: они лёгкие, быстро прогреваются, имеют привлекательный внешний вид и представлены в широком ассортименте форм и размеров.

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