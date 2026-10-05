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Газета.ру

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УП: команда Драпатого подготовила план противостояния ВСУ с Россией на 30 лет

УП: команда Драпатого подготовила план противостояния ВСУ с Россией на 30 лет

Главком ВСУ Михаил Драпатый © Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters Команда главкома ВСУ Михаила Драпатого подготовила стратегический «план войны» с Россией, который уже несколько недель находится на рассмотрении Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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