УП: команда Драпатого подготовила план противостояния ВСУ с Россией на 30 лет

Главком ВСУ Михаил Драпатый © Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters Команда главкома ВСУ Михаила Драпатого подготовила стратегический «план войны» с Россией, который уже несколько недель находится на рассмотрении Совета национальной безопасности и обороны Украины.