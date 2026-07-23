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Искусство

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Самые дорогие ошибки в истории музыки: отказ The Beatles, предательство Джексона

Самые дорогие ошибки в истории музыки: отказ The Beatles, предательство Джексона

Пол Маккартни, давший совет Майклу Джексону, лишился и друга, и прав на песни The Beatles. Это не единственный случай в истории музыки, когда небольшая ошибка приводила к очень большим и дорогим последствиям.

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