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Россяинам предрекли изменение ударения еще в одном слове

Россяинам предрекли изменение ударения еще в одном слове

Главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук заявила, что разговорное произношение слова «свекла» с ударением на последний слог может заменить фонетически грамотный вариант.

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