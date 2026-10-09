Страна и люди
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Страна и люди

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Логистика нового времени: как опыт СВО меняет подготовку военных специалистов

Логистика нового времени: как опыт СВО меняет подготовку военных специалистов

Курсанты академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева осваивают новые технологии военной логистики, которые уже применяются в современных боевых условиях.

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