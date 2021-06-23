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После пожара на подстанции «Ручьи» всем вернули свет. Жители радостно кричали из окон

Некоторое время жители Мурино, Нового Девяткино и проспекта Просвещения оставались без света. На электроподстанции «Ручьи» произошел пожар из-за которого жители Мурино, Нового Девяткино и проспекта Просвещения оставались без света около часа.

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