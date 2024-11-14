Ученые-ядерщики начали монтаж оборудования бустерного синхротрона СКИФ в Новосибирске

Сборка синхотрона ведется с промежутка впуска электронного пучка из линейного ускорителя, первым был установлен ближайший к этой точке гирдер — так ученые называют часть магнитно-вакуумной системы ускорителя, смонтированную на высокоточную подставку.
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