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Вечерний Новосибирск

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Ученые-ядерщики начали монтаж оборудования бустерного синхротрона СКИФ в Новосибирске

Ученые-ядерщики начали монтаж оборудования бустерного синхротрона СКИФ в Новосибирске

Сборка синхотрона ведется с промежутка впуска электронного пучка из линейного ускорителя, первым был установлен ближайший к этой точке гирдер — так ученые называют часть магнитно-вакуумной системы ускорителя, смонтированную на высокоточную подставку.

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