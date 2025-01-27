В городах ЯНАО проверяют УК и ищут новых подрядчиков для уборки снега

В Надыме (ЯНАО) управляющей компании вынесли предостережение за некачественную уборку снега. В райцентре Приуральского района ЯНАО местные власти ищут подрядчика для обслуживания местных дорог в зимний период.
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