США вводят постоянный визовый залог до 20 000 долларов

Залог могут потребовать от иностранцев, ранее нарушавших сроки пребывания в Америке С 3 августа Соединенные Штаты на постоянной основе начнут требовать залог при подаче заявлений на туристические (B‑2) и бизнес‑визы (B‑1) от граждан отдельных стран, которые ранее нарушали сроки пребывания в стране, пишет РБК.