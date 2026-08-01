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США вводят постоянный визовый залог до 20 000 долларов

США вводят постоянный визовый залог до 20 000 долларов

Залог могут потребовать от иностранцев, ранее нарушавших сроки пребывания в Америке С 3 августа Соединенные Штаты на постоянной основе начнут требовать залог при подаче заявлений на туристические (B‑2) и бизнес‑визы (B‑1) от граждан отдельных стран, которые ранее нарушали сроки пребывания в стране, пишет РБК.

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