Спикер парламента убеждён, что покушение США на Путина могло бы привести к ядерной войнеНакануне американский журналист Такер Карлсон сделал громкое заявление о том, что США по предложению экс-госсекретаря Блинкена "пытались убить" Владимира Путина.
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