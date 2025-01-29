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Царьград

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Володин предостерёг США от покушения на Путина: "Это путь к ядерной войне"

Володин предостерёг США от покушения на Путина: "Это путь к ядерной войне"

Спикер парламента убеждён, что покушение США на Путина могло бы привести к ядерной войнеНакануне американский журналист Такер Карлсон сделал громкое заявление о том, что США по предложению экс-госсекретаря Блинкена "пытались убить" Владимира Путина.

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