Фото: Kremlin Pool/Global Look PressСегодня 42K прочитали Евразия самоорганизуется. Утрачивающий глобальную гегемонию Запад не сможет остановить этот объективный процесс, изолировать его участников и скоро начнёт испытывать на себе его последствия.
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