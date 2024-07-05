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Битва за Казахстан в ШОС: Си Цзиньпин поставил вопрос ребром, Путин ответил

Битва за Казахстан в ШОС: Си Цзиньпин поставил вопрос ребром, Путин ответил

Фото: Kremlin Pool/Global Look PressСегодня 42K прочитали Евразия самоорганизуется. Утрачивающий глобальную гегемонию Запад не сможет остановить этот объективный процесс, изолировать его участников и скоро начнёт испытывать на себе его последствия.

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