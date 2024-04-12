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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая статья: «Смута» — смутная игра о Смутном времени. Рецензия «Смута» выш...

Новая статья: «Смута» — смутная игра о Смутном времени. Рецензия «Смута» выш...

Новая статья: «Смута» — смутная игра о Смутном времени. Рецензия«Смута» вышла! Кто-то искренне верил в проект, кому-то хотелось понаблюдать за оглушительным провалом, а кому-то просто было любопытно взглянуть — что же там такое сделают на государственные дотации.

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