Искусственный интеллект научили распознавать диабет по голосу человека

Достаточно записи речи на 6-10 секунд и некоторых вводных данных.Специалисты канадской компании «Klick Labs» разработали инструмент на основе ИИ, способный распознавать наличие диабета второго типа (это когда организм не может эффективно использовать инсулин) по голосу человека.