Су-34 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанес удары и уничтожил скопление личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из приграничных районов Курской области.
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