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Царьград

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Пугачёва скитается по съёмным квартирам. Блондинка с Рублёвки рассказала: "Не с чего шиковать"

Пугачёва скитается по съёмным квартирам. Блондинка с Рублёвки рассказала: "Не с чего шиковать"

Сбежавшая из России певица Алла Пугачёва за границей скитается по съёмным квартирам. Обитательница элитной Рублёвки Алёна Кравец отмечает, что доходы её мужа Максима Галкина* таковы, что "не с чего шиковать".

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