Русофобия и поддержка Украины утомили европейских избирателей

Политологи: Тема России становится значимым фактором на выборах в других странах @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС Tекст: Рафаэль Фахрутдинов Кризис западной политики привел к тому, что местные избиратели устали от русофобии, поддержки Украины – и начали склоняться к лидерам, которые невраждебны Москве.