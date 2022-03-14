В Ленобласти проверят качество региональных дорог

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил контрольному комитету и комитету по дорожному хозяйству проверить качество дорожного покрытия региональных дорог, чтобы определить, какие магистрали нуждаются в ремонте в первую очередь.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил контрольному комитету и комитету по дорожному хозяйству проверить качество дорожного покрытия региональных дорог, чтобы определить, какие магистрали нуждаются в ремонте в первую очередь.
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