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В Ленобласти проверят качество региональных дорог

В Ленобласти проверят качество региональных дорог

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил контрольному комитету и комитету по дорожному хозяйству проверить качество дорожного покрытия региональных дорог, чтобы определить, какие магистрали нуждаются в ремонте в первую очередь.

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