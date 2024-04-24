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4 подписчика

Списанного не воротишь, или правительство не просило вас беднеть.

Списанного не воротишь, или правительство не просило вас беднеть.

Новые победы в борьбе с бедностью и её носителями не заставили себя долго ждать, ибо настоящее либертианство снисходительностью не отличается, а «отруливание от патернализма» должно происходить последовательно, а не как в школе танцев Соломона Кляра — «две шаги вперед — одну назад».

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