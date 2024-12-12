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Татар-информ

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Митрополит Кирилл: «Татарстан – уникальный пример межрелигиозного мира и согласия»

Митрополит Кирилл: «Татарстан – уникальный пример межрелигиозного мира и согласия»

Фото: пресс-служба Раиса РТ Татарстан является уникальным примером уважительного отношения друг к другу людей разных религиозных мировоззрений, заявил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл на выездном заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в Малайзии.

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