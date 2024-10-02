На Беговой завершилась реконструкция газопроводов

Завершена масштабная реконструкция газопроводов на севере столицы. Как сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, на улице Беговой (участок между домами 2 и 20) заменили свыше тысячи метров трубопроводов среднего и низкого давления.