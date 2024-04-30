«Моложе лет на 30»: Успенская млеет в объятиях мускулистого мачо

В свои 70 лет певица не утратила интерес к противоположному полу. Любовь Успенская соцсетиТворческой активности 70-летней Любови Успенской можно только позавидовать — она без устали ездит по гастролям, появляется в шоу и передачах на телевидении, высказывая свое экспертное мнение.