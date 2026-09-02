Сказка на ночь для детей: Лунный заяц и звёздочка

Что может быть уютнее, чем любимая сказка на ночь, рассказанная маминым голосом? Устраивайтесь поудобнее: сегодня мы отправимся в серебристое небесное путешествие вместе с Лунным Зайцем и его неожиданной маленькой подругой.
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