В Турции предостерегли Украину от провокаций в Черном море

Атака на «Турецкий поток» приведет к «дипломатическому кризису с участием многих стран». Об этом в интервью турецким СМИ заявила профессор Нуршин Атешоглу Гюней, член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции.
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