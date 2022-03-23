Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству перевести все расчеты “Газпрома” с “недружественными странами” за поставляемый им российский раз в рублях, заменив тем самым скомпрометировавшие валюты доллар и евро, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству перевести все расчеты “Газпрома” с “недружественными странами” за поставляемый им российский раз в рублях, заменив тем самым скомпрометировавшие валюты доллар и евро, передает ТАСС.
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