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Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли

Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству перевести все расчеты “Газпрома” с “недружественными странами” за поставляемый им российский раз в рублях, заменив тем самым скомпрометировавшие валюты доллар и евро, передает ТАСС.

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