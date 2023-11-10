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Какой сегодня праздник: 10 ноября – Всемирный день науки

Какой сегодня праздник: 10 ноября – Всемирный день науки

Всемирный день науки за мир и развитие (World Science Day for Peace and Development), или просто Всемирный день науки, отмечается с целью повысить осознание общественностью во всем мире пользы науки, а также служит напоминанием миру о необходимости использования научно-технических достижений в интересах мира и развития на благо общества.

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