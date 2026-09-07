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АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт с 43,8% после подсчета 100% голосов

АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт с 43,8% после подсчета 100% голосов

По итогам подсчета всех голосов на выборах в региональный парламент федеральной земли Саксония-Анхальт победила оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

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