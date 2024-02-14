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В Селидово – паника, снова удары, флаг в Крынках не помог, у «мешка» Работино сбили «птичку» с ПТУР

В Селидово – паника, снова удары, флаг в Крынках не помог, у «мешка» Работино сбили «птичку» с ПТУР

- На Херсонском направлении у ВСУ возникают трудности с обеспечением продовольствием и боеприпасами. Наши беспилотники снова и снова топят лодки противника с десантом.

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